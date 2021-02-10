إخواني منشق: تاريخ جماعة الإخوان يُكتب فيه مجلدات لا حصر لها

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن تاريخ جماعة الإخوان يُكتب فيه مجلدات لا حصر لها، فالفضائح الأخيرة التي تم كشفها وإزاحة الستار عنها من قبل قنواتهم وقياداتهم لا بد من إذاعتها وتوصيل رسائل هامة للعالم أجمع، وهي أن مصر لن تقبل بأي شكل من أشكال التصالح مع الجماعات الإرهابية مرة أخرى، ولن تستلم لوحشيتهم ولن تعطيهم فرصة مرة ثانية للتوغل داخل المجتمع المصري من جديد.وأوضح ربيع، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الأحكام القضائية التي تصدر باستمرار ضد الإرهابيين تبعث بالعديد من الرسائل التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التأكيد عليها خلال لقاءاته الخارجية، وهي أن مصر لن تمد يد المصالحة أو التعاون أو قبول أي جماعة إسلامية إرهابية متطرفة، وأنها عل وعدها وخططتها في دحر الإرهاب ومنع التعامل مع كافة الدول التي تعاون تلك الجماعات وتقوم بمدها بالاموال الضخمة لبناء إمبراطوريات لتلك الجماعات لينشروا الفوضى ويشتتون وحدة الدول وشعوبها.