وزير قطاع الأعمال يترأس «عمومية القابضة للتأمين»

- 4.1 مليار جنيه صافي ربح القابضة للتأمين وشركاتها التابعة



- 1.8 مليار جنيه حصة الدولة في أرباح القابضة للتأمين بمعدل نمو 19.7%



- 60.8 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات.. و37.2 مليار جنيه حقوق حملة الوثائق



- لأول مرة.. استراتيجية متكاملة للنهوض بأنشطة المجموعة في التأمين والنشاط العقاري والاستثمارات المالية



ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومندوب وزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.وأظهر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 الذي استعرضه باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تحقيق نتائج متميزة للشركة القابضة وشركاتها التابعة حيث بلغ صافي الأرباح عام 2019-2020 مبلغ 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.0%، فيما حققت الشركة القابضة –بصورة مستقلة – صافي ربح 2.2 مليار جنيه.وارتفعت حصة وزارة المالية في أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عام 2019-2020 لتبلغ 1.8 مليار جنيه، مقابل مبلغ 1.5 مليار جنيه عام 2018-2019 بمعدل نمو قدره 19.7 %، فيما بلغ إجمالى المبالغ المسددة للدولة (أرباح موزعة وضرائب وتأمينات) من شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن العام المالي 2019-2020 مبلغ 3.9 مليار جنيه.وبلغ إجمالي الأقساط المصدرة بشركتي التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2019-2020 مبلغ 14.4 مليار جنيه مقابل مبلغ 13.4 مليار جنيه عام 2018-2019 بمعدل نمو قدره 6.9%، وإجمالى الاستثمارات لمجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة فى 306-2020 مبلغ 60.8 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين فى 30-6-2020 ليبلغ 37.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 35.1 مليار جنيه في 30-6-2019 بمعدل نمو قدره 6.0%.وأظهر التقرير أنه للمرة الأولى منذ اإنشاء الشركة القابضة اعتمد مجلس الإدارة استراتيجية للمجموعة ككل بكافة أنشطتها (التأمين والنشاط العقاري والاستثمارات المالية) معتمدة على رؤية متكاملة وأهداف محددة وواضحة، وقد بدأ التنفيذ خلال العام المالى السابق بالتوازي مع تحقيق النتائج غير المسبوقة من معدلات نمو ونتائج مالية هى الأضخم فى تاريخ المجموعة، ومعها تطوير مؤسسى وبشرى وتكنولوجى هائل.وفي نطاق إعادة الهيكلة والتحول الرقمي، نجحت المجموعة فى تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وتحديث الشركات قاطعة شوطًا كبيرًا نحو الانتهاء من مشروع التحول الرقمي، والذى كان من ثماره تحقيق النتائج المشار إليها في جميع الأنشطة التأمينية والمالية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية والاستثمارية والعقارية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وصياغة منظومة متكاملة للنهوض بالعنصر البشرى من حيث تحديث نظم التدريب والتعلم إيمانًا بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية.وفي مجال النشاط التأميني، حققت المجموعة نجاحًا كبيرًا فى تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقي وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل تطبيقات الموبايل، التابلت، الإنترنت، والسداد والتحصيل الإلكتروني، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة لجميع عملاء المجموعة، بالإضافة إلى تنفيذ المجموعة لمشروع تطوير الخبرة الاكتوارية في مجالى تأمينات الحياة والممتلكات بهدف تكوين فريق اكتوارى عالى الكفاءة بشركتى التأمين، ومواكبة التغيرات فى الصناعة والعمل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية مع تحسين كفاءة عملية التسعير وتكوين المخصصات الفنية.أما فى مجال التصنيف الائتماني، نجحت المجموعة فى الحفاظ على التصنيف الائتمانى الدولى لشركات التأمين التابعة "B++" من مؤسسة "AMBest" الدولية بنظرة مستقبلية مستقرة، ما يدلل على توقع مؤسسة التصنيف استقرار الإتجاهات السوقية والمالية، كما نجحت فى حصول شركة مصر للتأمين على تصنيف ائتمانى قوى من شركة Fitch، ما يعنى أن شركات المجموعة تتمتع بمراكز مالية وفنية قوية للغاية ولديها وضعية متميزة فى الملاءة الإئتمانية فى مقابل الإلتزامات التأمينية الحالية.وفي مجال الاستثمارات المالية، نفذت المجموعة سياسة استثمارية جديدة ومرنة من انتهاج أسلوب احترافى في إدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة، بالاعتماد على تعاون الشركة القابضة مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية -المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال- في إدارة تلك المحفظة، مع الاستعانة بشركات إدارة محافظ استثمارية متخصصة لتعظيم العائد على هذه الاستثمارات بما يحقق طموحات أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.كما نجحت الشركة القابضة فى تكوين أقوى تحالف فى السوق وتوقيع اتفاق مؤسسين لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلى "حياة" بالشراكة بين الشركة القابضة وشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلى المصري وبنك مصر، ويتوقع أن تكون هذه الشراكة الاستراتيجية إضافة وطفرة كبيرة فى حجم سوق التأمين فى مصر. كما ساهمت المجموعة فى شركة "وطنية لتأمين الممتلكات" بالشراكة مع صناديق وزارة الداخلية، وفى صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويجري دراسة إنشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين والتمويل متناهى الصغر، وتسعى المجموعة إلى تنفيذ تحالفات كبرى، إلى جانب التوسعات الخارجية، عبر تعظيم نشاط إعادة التأمين وتدعيم الفروع الخارجية بما يحقق نتائج إيجابية لها.وفي مجال النشاط العقارى، نجحت المجموعة فى تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للإستفادة من الثروة العقارية من خلال الإستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمتها والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.