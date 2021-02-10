قيادي إخواني منشق يقترح إنشاء متحف لجرائم «الإرهابية»

اقترح طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، تدشين متحف ثقافي ومعارفي لعرض جرائم الإخوان التي اقترفوها منذ تأسيس الجماعة، والكشف عن فضائحهم التي حاولوا إخفائها على مدار السنوات العديدة الماضية، مشيرا إلى أن تاريخ الإخوان به المزيد من السواد والفضائح التي يجب كشفها وعرضها أمام الرأي العام، وليس فقط أمام المصريين بل للعالم أجمع.ولفت البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جرائم الإخوان لا سيما منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، وحتى الآن ازدادت بصورة بشعة وإرهابية عدة، منوها أن هناك العديد من الحقائق يجب عرضها أمام الجميع كوسيلة للرد على الافتراءات والأكاذيب والشائعات المضللة التي يحاول التنظيم الدولي الإرهابي توجيهها لمصر لتشويه صورتها.وأكد أن مسألة الاعتراف بإجرامية وإرهابية الجماعات المتطرفة أصبحت أمرا واقعا ومصدق عليه في عدد كبير من الدول، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا بد وأن تجد آليات سريعة وعاجلة لكشف افتراءات وأكاذيب الجماعة وعرض تاريخها المليئ بالجرائم والأفعال المنافية للأديان والمقدسات والعادات والأعراف.