التلفزيون السعودي: تدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة

أعلن التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة.و قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار، تم إطلاقهما بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.