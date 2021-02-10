التلفزيون السعودي: تدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:11 م
أمينة ذكىطباعة
أعلن التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة.
و قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار، تم إطلاقهما بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.
و قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار، تم إطلاقهما بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.