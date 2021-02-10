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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قوى عاملة البرلمان» تُنظم جلسات حوار لمراجعة مشروع قانون العمل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:10 م
عبد الفتاح محمد
عبد الفتاح محمد
عائشة حسن
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قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت خطة عمل مع وزير القوى العاملة خلال اجتماعها أول أمس، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن الوزير أكد أمام اللجنة أن الحكومة ليس لديها أي تعديلات على القانون وهناك توافق بينها وبين البرلمان حول الصيغة النهائية التي تم الانتهاء منها في البرلمان السابق.

وأوضح «عبد الفتاح»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة قررت عقد جلسات حوار مجتمعية سريعة لإعادة مناقشة المواد سريعا كمراجعة نهائية، لافتًا إلى أن أصحاب الأعمال كانت لديهم عدد من الاعتراضات بالقانون، ولكن اللجنة رفضتها لأنها كانت تنتقص من حقوق العمال، وتقلل من أوجه الحماية التي كفلها لهم القانون.

ولفت أمين سر اللجنة، إلى أن قانون العمل منتهي بنسبة 80٪، ولكن اللجنة بالبرلمان الجديد حريصة على إعادة مراجعته من وفقا للائحة المجلس.

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