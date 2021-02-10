خطط سداد تصل لـ 15 سنة لقيمة الوحدات بمشروع طلعت مصطفى الجديد بحدائق العاصمة

كشفت بنك الاستثمار سي أي كابيتال ان مشروع مجموعة طلعت مصطفي القابضة الجديد بـ «حدائق العاصمة» يتميز بأنظمة وخطط سداد غير مسبوقة وتعتبر الأطول في السوق العقاري، حيث تمتد لتصل الى فترة تتراوح من 13 إلى 15 عاما، عام مقارنة بخطط السداد الحالية التي تمتد لـ 10 سنوات، كما سيشهد المشروع طرح مجموعة منتجات مختلفة ومتميزة مثل طرح العديد من الخدمات التكنولوجية.وتوقع بنك الاستثمار ان تصل قيمة مبيعات الوحدات السكنية للمشروع بنحو 826 مليار جنيه والمبيعات غير السكنية بنحو 58 مليار جنيه وتقدر تكاليف الاستثمار بنحو 500 مليار جنيه، خاصة وانه تقرر ان يضم المشروع 140 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مساحات تجارية وأخرى للتجزئة والمشروعات الطبية والتعليمية، ونادي رياضي وفندق من طراز 5 نجوم.ورفع بنك الاستثمار سي أي كابيتال، تقييم لأسهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة بسبب المشروع الجديد بنحو 50% لسعر أسهم المجموعة المدرجة في البورصة، مما قد يضيف حوالي 7.50 جنيه للسهم. وذلك استناداً على حالة النشاط القياسية لأداء المجموعة في السوق، وبعد فوزها بمشروعها العملاق في حدائق العاصمة.وعزز من التوقعات الايجابية حركة المبيعات الكبيرة لمجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة بعد أن سجلت مبيعات الوحدات السكنية نحو 787 مليار جنيه مما قد يضيف حوالي 3.65 جنيه لسعر السهم، فيما تم تخصيص حوالي 8% من المشروع لمبيعات وتأجير الوحدات غير السكنية بإجمالي 110 مليار جنيه مما يضيف حوالي 3.85 جنيه للسهم وفقا للتقييم المستهدف.وأفاد بنك الاستثمار أنه تم توقيع اتفاقية لشراء أرض بمساحة 21 مليون متر مربع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما سيضيف 20 عاما لعمر رصيد أراضي المجموعة. ومن المقرر سداد قيمة الأرض نقدا وعينا بقيمة إجمالية تبلغ 44 مليار جنيه ومن المقرر إطلاق المشروع العام الحالي.ومن المقرر أن يتم السداد العيني بنحو 9.5% من المساحة البنائية المسموح بها للوحدات السكنية، بنحو 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى السداد النقدي بنحو 4 مليارات جنيه وسيكون في صورة 4 أقساط سنوية متساوية اعتبارا من عام 2021.وأشار بنك الاستثمار إلى المخاطر التي تتعلق بالمشروع وأهمها مخاطر تراجع الحصة السوقية في ضوء تركز المشروع في منطقة شرق القاهرة، وارتفاع حدة المنافسة، حيث تقوم الحكومة المصرية بطرح عدد أكبر من الأراضي.يذكر أن مشروع "حدائق العاصمة" جاري تصميمه من قبل أكبر 3 مكاتب للتخطيط في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في المشروع، ليكون مجتمع عمراني ذكي بما يتوائم مع الرؤى العصرية في بناء المجتمعات والمدن الذكية، ومن المقرر أن يتم طرح المشروع في النصف الثاني من العام الجاري.وتشير الدراسات الى انه سيكون هناك طلب كبير على محور شرق القاهرة خلال الـ 10 سنوات القادمة، وان مناطق التجمع الخامس والأول والعاصمة الادارية والشروق وحدائق العاصمة ستستوعب بحلول عام 2030 عدد من السكان يتراوح ما بين 10 إلى 11 مليون نسمة.