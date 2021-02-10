بعد تألقها في «لازم أعيش».. جميلة عوض تشارك في 3 أعمال جديدة

تعيش النجمة الشابة جميلة عوض حالة من النشاط الفني هذه الأيام، وتواصل تألقها منذ بداية 2021 من خلال ثلاثة أعمال جديدة، لتشارك النجمة يسرا في بطولة مسلسل "حرب أهلية" وهو اسم مؤقت للعمل، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب، وتأليف أحمد عادل.كما بدأت الفنانة الشابة تصوير دورها في فيلم عروستي من إخراج محمد بكير وتأليف مصطفى البربري، ويشاركها بطولته كل من أحمد حاتم، صابرين، زينب غريب، مروان يونس ومحمود البزاوي.كما تستعد حاليًا للمشاركة في بطولة فيلم المحكمة من إخراج محمد أمين، وتأليف أحمد عبد الله، ويشاركها بطولته كل من صبا مبارك، محمود عبد المغني، مايان السيد وأحمد داش.يأتي ذلك بعد تألق النجمة جميلة عوض في شخصية نور مريضة البهاق في مسلسل لازم أعيش، والذي تمكنت من خلاله أن تنقل معاناة مرضى البهاق وما يواجهونه من تنمّر وعدم قبول في المجتمع، ليلقى ردود فعل قوية ويصبح تريند رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، لتناوله لهذا المرض لأول مرة، وفازت عنه جميلة بجائزة أفضل ممثلة شابة بـمهرجان نجم العرب بتصويت جمهور الخليج.كما فازت بجائزة الـ "دير جيست" كأفضل ممثلة سينما شابة بتصويت الجمهورعن دورها في فيلم بنات ثانوي، الذي عُرض في يناير الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، كما أشاد به الناقد السينمائي طارق الشناوي قائلًا إنه "مغامرة خرجت برة صندوق الأعمال السائدة".