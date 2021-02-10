الإمارات تسجل 3539 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 166879 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 336142 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 9 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 956 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2993 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 316053 حالة.