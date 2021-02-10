رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:07 م
فيروز خالد
فيروز خالد
طباعة
فى خطوة واثقة وجريئة على طريق العالمية، بدأت مبكرا الكاتبة العشرينية الموهوبة فيروز خالد صلاح طريقها نحو الخلود والقمة والإبداع، وأيضا التأثير، حيث عبرت بصدق وبقوة عن مشاعر المرأة ووصفت بقلبها أدق التفاصيل المسكوت عنها، بصدق، لتؤكد أنها رغم صغر سنها إلا أن موهبتها تبلغ عنان السماء وتحلق بروايتها lost in the echo‏ (تائه فى الصدى) بين أعظم إبداعات كتاب العالم حيث أصدرت دار النشر العالمية "أوستن ماكاولى" مؤخرا، الطبعة الأولى من رواية lost in the echo وفتحت باب حجز الرواية "أونلاين" لتوزيعها فى مصر والإمارات وبريطانيا.
وتوقع الكثيرين أن تتصدر هذه الرواية الأكثر مبيعا علي مستوى العالم العربي قريبا، نظرا لما تحمله من أفكار جريئة ومبتكرة والمنظور المختلف والفريد الذي تناولت من خلاله الكاتبة الشابة فيروز خالد صلاح مشاعر المرأة وألامها وفرحها ورغباتها.
الرواية هى الأولى للكاتبة العشرينية، وتنطلق من فكرة أن طاقة العواطف الإنسانية لا حدّ لها، وليس من السهل فهمها أو تفسيرها، أو بحسب إحدى العبارات التمهيدية "يمكن أن تكون العواطف ساحقة وصعبة التفسير".
تدور فكرة الرواية حول اكتشاف الإنسان لذاته وإعادة رؤيته للأمور وفق تأثيرها ومعانيها الحقيقية، وليس وفق ظاهرها وما تسببه من ضغوط، وذلك من خلال شخصية "مليكة" التى تملك قدرة خاصة فى استشعار مشاعر الآخرين واستيعابها والتعاطف معها.
ورغم أن هذا السلوك اليومى يسبب عبئا نفسيا ومعيشيا، ويُدخل الفتاة "مليكة" فى عديد من المشكلات، إلا أنها تستكشف حدود مشاعرها وتعيد فهم طاقتها الإنسانية لتُدرك فى نهاية المطاف أن تلك القدرة المرهقة هى فى الحقيقة "نعمة كبرى".
يُذكر أن فيروز خالد صلاح تدرس حاليا كتابة السيناريو فى مدرسة Met Film الشهيرة بالعاصمة البريطانية لندن، وهى خريجة كلية اللغات بإحدى الجامعات المصرية البارزة، ‏ونشأت "فيروز" فى عائلة من الكتاب والصحفيين، ما ألهمها مبكرا لتطوير شغفها الكبير بالكتابة، وبفضل الموهبة والمحاولات المبكرة أصدرت كتابها الأول منذ سنوات تحت عنوان "اتغيرت" عن دار سما للنشر والتوزيع فى مصر.
فيروز خالد
فيروز خالد
فيروز خالد
فيروز خالد
فيروز خالد
فيروز خالد

موضوعات متعلقة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

الصور

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

image description

الشبورة تغلق طريق «الإسماعيلية – القاهرة» ومحور 30 يونيو (صور)

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

كوريا الجنوبية توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا لمن فوق 65 عامًا

طريقة سهلة لفتح المكسرات بدون كسارة

جنوب إفريقيا تستأنف حملة التطعيم ضد كورونا

كوريا الجنوبية تشهد أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين وسط جائحة كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«حرب المعلومات والتضليل الإعلامي».. ندوة بمعهد التجديد العربي

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية

غدًا.. «الهناجر» تستضيف نادي السينما الهندية