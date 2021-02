مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فى خطوة واثقة وجريئة على طريق العالمية، بدأت مبكرا الكاتبة العشرينية الموهوبة فيروز خالد صلاح طريقها نحو الخلود والقمة والإبداع، وأيضا التأثير، حيث عبرت بصدق وبقوة عن مشاعر المرأة ووصفت بقلبها أدق التفاصيل المسكوت عنها، بصدق، لتؤكد أنها رغم صغر سنها إلا أن موهبتها تبلغ عنان السماء وتحلق بروايتها lost in the echo‏ (تائه فى الصدى) بين أعظم إبداعات كتاب العالم حيث أصدرت دار النشر العالمية "أوستن ماكاولى" مؤخرا، الطبعة الأولى من رواية lost in the echo وفتحت باب حجز الرواية "أونلاين" لتوزيعها فى مصر والإمارات وبريطانيا.

وتوقع الكثيرين أن تتصدر هذه الرواية الأكثر مبيعا علي مستوى العالم العربي قريبا، نظرا لما تحمله من أفكار جريئة ومبتكرة والمنظور المختلف والفريد الذي تناولت من خلاله الكاتبة الشابة فيروز خالد صلاح مشاعر المرأة وألامها وفرحها ورغباتها.

الرواية هى الأولى للكاتبة العشرينية، وتنطلق من فكرة أن طاقة العواطف الإنسانية لا حدّ لها، وليس من السهل فهمها أو تفسيرها، أو بحسب إحدى العبارات التمهيدية "يمكن أن تكون العواطف ساحقة وصعبة التفسير".

تدور فكرة الرواية حول اكتشاف الإنسان لذاته وإعادة رؤيته للأمور وفق تأثيرها ومعانيها الحقيقية، وليس وفق ظاهرها وما تسببه من ضغوط، وذلك من خلال شخصية "مليكة" التى تملك قدرة خاصة فى استشعار مشاعر الآخرين واستيعابها والتعاطف معها.

ورغم أن هذا السلوك اليومى يسبب عبئا نفسيا ومعيشيا، ويُدخل الفتاة "مليكة" فى عديد من المشكلات، إلا أنها تستكشف حدود مشاعرها وتعيد فهم طاقتها الإنسانية لتُدرك فى نهاية المطاف أن تلك القدرة المرهقة هى فى الحقيقة "نعمة كبرى".

يُذكر أن فيروز خالد صلاح تدرس حاليا كتابة السيناريو فى مدرسة Met Film الشهيرة بالعاصمة البريطانية لندن، وهى خريجة كلية اللغات بإحدى الجامعات المصرية البارزة، ‏ونشأت "فيروز" فى عائلة من الكتاب والصحفيين، ما ألهمها مبكرا لتطوير شغفها الكبير بالكتابة، وبفضل الموهبة والمحاولات المبكرة أصدرت كتابها الأول منذ سنوات تحت عنوان "اتغيرت" عن دار سما للنشر والتوزيع فى مصر.