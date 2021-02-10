رئيس وزراء الحكومة الليبية يشكر السيسي لدعمه جهود حل أزمة بلاده

شكر عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء الحكومة الليبية الجديد، اليوم الأربعاء، في حسابه على موقع تويتر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومجهوداته لحل الأزمة الليبية.وقال رئيس وزراء الحكومة الليبية الجديد في تغريدة على «تويتر»: «سعدت اليوم بتلقي اتصال من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث عبر عن دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وعن استعداد مصر للتعاون والتنسيق من أجل ضمان استقرار البلدين».وأضاف «الدبيبة»: «نتطلع إلى علاقات قوية واستراتيجية مع كل الدول الجارة والشقيقة».