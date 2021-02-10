الصحة العُمانية: 136377 إجمالى الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 136377 إصابة.وأفادت الصحة العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- بأن إجمالي الوفيات بلغ 1537 حالة بنسبة 13ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 128255 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.