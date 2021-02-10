من هى ميار الشريف التى تصدرت «التريند»؟

تصدرت مساء أمس لاعبة التنس ميار الشريف قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" عقب فوزها في "غراند سلام" لتكون أول مصرية تفوز بمباراة في الأدوار الرئيسية، بإحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد ما تغلبت على الفرنسية كلوي باكيه في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة الثلاثاء، وفازت اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما، والمصنفة حاليا 131 عالميا، على باكيه المصنفة 187 عالميا بنتيجة 7-5 في مدينة ملبورن.وأعربت البطلة عن سعادتها بفوزها الأول في البطولات الأربع الكبرى، بعد خسارتها أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا بثلاث مجموعات، في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، وقالت: "هذا يعني الكثير لأنني تمكنت أخيرا من تجاوز حاجز كان علي أن أتجاوزه، حاجز نفسي".-من هي ميار الشريف؟ميار شريف أحمد من مواليد القاهرة 5 مايو عام 1996، لاعبة تنس، حصلت على أعلى معدل في تصنيفات رابطة لاعبات التنس المحترفات للتنس الفردي بمجموع 171، في الزوجي 268، والتي انعقدت في 16 مارس عام 2020، وفازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في حلبة ITF للسيدات.فازت ميار بدورة الألعاب الإفريقية لعام 2019 درست ميار في جامعة ببردين والتي تقع في كاليفورنيا.حصلت على درجة البكالوريوس في الطب الرياضي عام 2018، وتعتبر أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو عام 2021.