«البرنامج الطموح».. ما الهدف من رحلة «مسبار الأمل» إلى المريخ؟

أطلقت دولة الإمارات برنامج الفضاء الوطني، الذي ستعمل بموجبه على إعداد كوادر إماراتية متخصصة في علوم الفضاء الجوي، ويهدف برنامجها الفضائي الطموح للوصول إلى المريخ بحلول عام 2021، وبناء أول مستوطنة هناك بحلول عام 2117.وتتجه كل الأنظار إلى مسبار الأمل الإماراتي الحاسمة في مدار المريخ، في حال نجاحها، ستصبح الإمارات خامس دولة تصل، والثالثة التي تحقق هذا الإنجاز في محاولته الأولى.يوليو 2020كانت البداية من يوليو الماضي، حيثأطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موعد انطلاق «مسبار الأمل» الفضائي، متوجها إلى المريخ في سابقة هي الأولى في تاريخ الإمارات والأمة العربية والإسلامية، وانطلق المسبار الذي تم تصنيعه بالكامل بأياد أماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيجاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة، وكان ذلك يوم 20 يوليو 2020، متجها نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز (إتش-2 إيه) على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.الهدف من إطلاق المسباروكان الهدف الذي أعلنته الإمارات، من إطلاق المسبار، دراسة دورات الطقس اليومية والموسمية، وأحداث الطقس في الجو المنخفض مثل العواصف الترابية، وكيفية تغير الطقس في مناطق المريخ المختلفة، وذلك بهدف محاولة معرفة سبب فقدان الغلاف الجوي للمريخ والسبب وراء التغيرات المناخية الشديدة في المريخ، كذلك بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، وغيرها.9 فبرايروفي 9 فبراير من 2021 يصل «مسبار الأمل»، مدار المريخ، ليشكل نموذجًا عربيًا مشرفًا في تمكين الكوادر الشابة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والفضاء وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث والابتكار ودعم المجتمع العلمي العالمي، ونشر المعرفة من أجل مستقبل الإنسانية.