لا تغيرات مفاجئة واستمرار الشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

تزامنًا مع موجة الطقس المعتدل والتي تصل لحد الدفء التي تشهدها البلاد نهارًا، تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، وبدوره أوضح تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة المقبلة والظواهر الطبيعية التي ستشهدها البلاد، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا بكل الأنحاء، مع وجود كثافة في الشبورة المائية مع حركة رياح معتدلة.وعن الطقس اليوم الأربعاء، قال شاهين، إن الأربعاء سيشهد طقسا دافئا نهارا على كافة الأنحاء، تسود فيه رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مشيرا إلى أن الظواهر الجوية التي سيشهدها اليوم ستكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتعرض غرب البلاد لرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.وعن الطقس غدًا الخميس، أوضح شاهين أنه سيشهد طقسا دافئا نهارا على كافة الأنحاء، تسود فيه رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وستشهد القاهرة طقسا دافئا نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة مائية فيما تكون الرياح معتدلة.وأكد شاهين، انعدام فرصة سقوط أمطار في الفترة القادمة مع استمرار الشبورة المائية واعتدال حالة الطقس، ولن تطرأ أي تغيرات مناخية مفاجئة في الفترة القادمة.وعن طقس بعد غد الجمعة، أوضح شاهين أن القاهرة ستشهد طقسا دافئا نهارا بارد ليلا، فيما تظهر شبورة مائية صباحا وتكون الرياح معتدلة وسيشهد طقسًا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، مشددًا على أنه في حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا بذلك، وأنه يتم تحديث بيان هيئة الأرصاد بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.