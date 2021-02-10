«شاومينج» يحقق 269 ألف جنيه في أسبوع

حقق فيلم «شاومينج» أمس إيرادات بلغت 32 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيرادات 269 ألف جنيه، وذلك منذ طرحه بدور العرض السينمائي قبل أسبوع.وأقامت الشركة المنتجة للفيلم عرضا خاصا له أمس بحضور جميع أبطاله في إحدى دور العرض بمنطقة القاهرة الجديدة.وفيلم "شاومينج"، يتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة في إطار كوميدي ساخر، ويشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم صلاح عبد الله، ونشوى مصطفى، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة، وحامد الشراب، وتونى ماهر، وأحمد سلطان، وسارة درزاوي، وطاهر أبو ليلة، وياسر الطوبجي، ويوسف حسام، ومحمود فارس، ويوسف وليد يوسف، ومحمد حسني، وسعاد القاضي.