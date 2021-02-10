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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: 55 مصابًا في تصادم أتوبيسي الإسماعيلية غادروا المستشفى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:05 م
تصادم أتوبيسي الإسماعيلية
تصادم أتوبيسي الإسماعيلية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، عن خروج 55 مصابًا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "الإسماعيلية-الزقازيق الزراعي"، من إجمالي 58 مصابًا.

وأوضحت الوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضافت أنه تم خروج 55 حالة من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتحسن حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن 3 مصابين لا يزالون في المستشفى ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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