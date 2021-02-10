«الصحة»: 55 مصابًا في تصادم أتوبيسي الإسماعيلية غادروا المستشفى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، عن خروج 55 مصابًا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "الإسماعيلية-الزقازيق الزراعي"، من إجمالي 58 مصابًا.وأوضحت الوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.وأضافت أنه تم خروج 55 حالة من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتحسن حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن 3 مصابين لا يزالون في المستشفى ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.