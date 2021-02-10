مصر للطيران تقدم عروض ترويجية وتسويقية جديدة لزيادة الحركة الركابية

كشفت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، عن تقديم عروض تسويقية وترويجية مميزة لعملاء مصر للطيران خلال الفترة المقبلة، لزيادة الحركة الركابية على متن طائرات الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، والتي ألقت بظلالها على قطاع النقل الجوي العالمي.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن العروض الترويجية والتسويقية التى قدمتها شركة مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، تنفيذا لمبادرة "شتي في مصر" والتى أطلقتها وزارتى السياحة والطيران المدني لزيادة الوفود الركابية والسياحية من مختلف أنحاء العالم إلى المدن المصرية خلال الفترة المقبلة.وأشارت إلى أن الحركة الركابية الدولية والداخلية على متن طائرات مصر للطيران، تشهد خلال الفترة الراهنة زيادة نسبية، خاصة مع بدء معظم دول العالم في تطعيم سكانها، تمهيدا لسهولة السفر والتنقل من وإلى مختلف دول العالم مما يساهم في زيادة الحركة الركابية بالمطارات المصرية خلال الفترة المستقبلية.