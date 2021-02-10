محاسب يروج لممارسة الشذوذ على الإنترنت بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط محاسب يروج لممارسة الفجور في القاهرة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال الفجور.عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه محاسب، مقيم بمحافظة القاهرة.بمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.