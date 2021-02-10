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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:57 ص
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 451 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 412 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و39 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 155453 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11196 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1443605 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 7749 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 253 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 260 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 147451 حالة.

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