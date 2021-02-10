رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر تنفذ حملات لإزالة الإشغالات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:52 ص
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
محمد إبراهيم
طباعة
كشف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن حملة للتصدي للمخالفات والإشغالات بالمدينة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح الشربيني في بيان لوزارة الاسكان اليوم، أن الحملة شملت الحيين الأول والثاني، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمناطق التي شملتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف الشربينى، أنه تم تنفيذ حملة أخرى، بالتعاون بين شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز ورؤساء الأحياء، بمنطقة "العمرانية الأولى"، والتي أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة، وإزالة التعديات على المسطحات الخضراء بين العمارات والمتمثلة في إقامة أسوار وسلالم مخالفة.

وفي سياق متصل، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين إدارة الأمن وشركة النظافة، أسفرت عن إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بحي الأندلس بالتجمع الثالث، كما تم غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لأنشطة مخالفة ومصادرة معدات بالمولين رقمي (2459)، بمركز خدمات التجمع الخامس، مؤكدًا استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة.

كما أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن تنفيذ حملة إزالة لـ10 مصانع طوب مخالفة بالمنطقة الصناعية شرق ما بين المنطقتين ج، د، كما تم تنفيذ حملة لإزالة إشغالات بالحي الأول بالمجاورة الأولى، والتي أسفرت عن تحرير 15 محضر إدارة بدون ترخيص و19 محضر إشغال بمساحات مختلفة و4 محاضر باعة جائلين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«الخارجية الأمريكية»: نجدد المساعى الدبلوماسية لحلحلة أزمة سد النهضة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

الصور

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

image description

الشبورة تغلق طريق «الإسماعيلية – القاهرة» ومحور 30 يونيو (صور)

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

كوريا الجنوبية توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا لمن فوق 65 عامًا

طريقة سهلة لفتح المكسرات بدون كسارة

جنوب إفريقيا تستأنف حملة التطعيم ضد كورونا

كوريا الجنوبية تشهد أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين وسط جائحة كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية

غدًا.. «الهناجر» تستضيف نادي السينما الهندية

الشروق تصدر الطبعة الـ8 من موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية»