6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر تنفذ حملات لإزالة الإشغالات

كشف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن حملة للتصدي للمخالفات والإشغالات بالمدينة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.وأوضح الشربيني في بيان لوزارة الاسكان اليوم، أن الحملة شملت الحيين الأول والثاني، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمناطق التي شملتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.وأضاف الشربينى، أنه تم تنفيذ حملة أخرى، بالتعاون بين شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز ورؤساء الأحياء، بمنطقة "العمرانية الأولى"، والتي أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة، وإزالة التعديات على المسطحات الخضراء بين العمارات والمتمثلة في إقامة أسوار وسلالم مخالفة.وفي سياق متصل، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين إدارة الأمن وشركة النظافة، أسفرت عن إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بحي الأندلس بالتجمع الثالث، كما تم غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لأنشطة مخالفة ومصادرة معدات بالمولين رقمي (2459)، بمركز خدمات التجمع الخامس، مؤكدًا استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة.كما أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن تنفيذ حملة إزالة لـ10 مصانع طوب مخالفة بالمنطقة الصناعية شرق ما بين المنطقتين ج، د، كما تم تنفيذ حملة لإزالة إشغالات بالحي الأول بالمجاورة الأولى، والتي أسفرت عن تحرير 15 محضر إدارة بدون ترخيص و19 محضر إشغال بمساحات مختلفة و4 محاضر باعة جائلين.