فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية

زار الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية العراق، والوفد المرافق له، مكتبة الإسكندرية، حيث استمع الوفد في مستهل الزيارة لشرح تفصيلي لفكرة إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة، وإعادة إحيائها، كما أطلع على الوثائق العراقية المؤرشفة في المكتبة والذي يضم أعداد من جريدة العراق حصل عليها من دار الكتب العراقية.وتجول الوفد في متاحف المكتبة للتعرف على محتوياتها وعلى المكتبات المتخصصة التي تضمها، وفي الختام شاهد عرضًا سريعًا لتاريخ مصر من خلال البانوراما منذ عصر الفراعنة حتى العصر الحديث.وأكد الوزير فؤاد حسين أن زيارة المكتبة بمثابة الدخول إلى التاريخ والثقافة والحضارة المصرية القديمة والإنسانية بشكل عام، ومن يطلع على محتوياتها يتعرف على التاريخ من جديد.وأهدت المكتبة عددا من إصداراتها للضيف؛ وتتضمن "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" و"كتاب الأزهر" الذي يتضمن العلماء وخريجي الأزهر الشريف من دولة العراق.