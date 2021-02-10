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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضائقة مالية تدفع أب لبيع رضيعه على «فيسبوك»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:14 م
رضيع
رضيع
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل يروج لبيع طفله الرضيع على مواقع التواصل الاجتماعي بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع فى نجله، طفل رضيع مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة.

بمواجهته أقر بقيامه بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالي، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية، كما أضاف بقيامه بإنشاء تلك الصفحة لذات الغرض، وضبط بحوزته هاتف محمول خاص به ومحملة عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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