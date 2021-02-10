أضرار تسببها ارتداء الكمامة أكثر من مرة

أتجهت عدد من الدول لتغليظ عقوبة عدم إرتداء الكمامة، في خطوة للإلتزام بإرتدائها داخل الأماكن العامة والمغلقة على وجه الخصوص لعدم تفشي فيروس كورونا، والسؤال: ما هي الأضرار الناتجة عن ارتداء الكمامة أكثر من مرة أو لفترة طويلة؟.وفقًا لموقع health الطبي، هناك أضرار ناتجة عن ارتداء القناع الخاص بالوجه لفترة طويلة، منها الشعور بالصداع، زيادة مقاومة مجرى الهواء، بالإضافة إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون، ونقص الإكسجين.وأوضح الموقع أن استعمال الكمامة أكثر من مرة يحدث بها تغيير وتصبح غير قادرة على تصفية الجسيمات الدقيقة في الهواء ويقل نسبة التصفية من 65 إلى 25%.وتابع: إذا كنتُ في الهواء الطلق دون تجمعات أخلعها للتنفس بشكل طبيعي لكن لا تعاود ارتداؤها مرة أخرى بل أرتداء واحدة جديدة.