دراسة: 6 أماكن تتسبب فى 80% من إصابات كورونا

1 – المطاعم

2- الكافيهات

3- الصالات الرياضية

4- الفنادق

5- عدم ارتداء كمامة

6- دور العبادة

قالت دراسة نشرتها مجلة Nature إن هناك أماكن رئيسية تنتشر بها عدوى الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.وحسب موقع " eatthis n'teat that"، نعرض أبرز الأماكن الأكثر عدوى لفيروس كورونا وهي:تعتبر المطاعم من أشهر الأماكن التي يمكن تنتقل العدوى، فقد وجدت الأبحاث أنه يمكن نقل العدوى بشكل كبير من خلال الطعام فى الأماكن التي يكون بها عدد كبير من التجمعات.تعد الكفيهات أيضًا مكانًا غير آمن، ومن السهل نقل العدوى أيضًا من خلالها.لا شك أن الصالات الرياضية تكون أكثر الأماكن خطورة، وقد أثبتت الأبحاث أن الطريقة التي يصاب بها الأشخاص بفيروس كورونا هى التعرض لقطرات الجهاز التنفسى الحاملة لفيروس معدي".تعتبر الفنادق أكثر خطورة، فهى تستقبل أشخاصًا من جميع أنحاء العالم، ما يجعل انتقال العدوى بشكل سريع وأكثر انتشارًا.يعتقد كثيرون أن التعامل مع الأصدقاء والأقارب أمر طبيعى، لا يحملون الفيروس، لذا يتعاملون معهم دون ارتداء الكمامة.تعتبر دور العبادة من الأماكن التي تنشر الفيروس بشكل كبير.