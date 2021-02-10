دراسة: 6 أماكن تتسبب فى 80% من إصابات كورونا
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:07 م
هويدا سعيدطباعة
قالت دراسة نشرتها مجلة Nature إن هناك أماكن رئيسية تنتشر بها عدوى الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.
وحسب موقع " eatthis n'teat that"، نعرض أبرز الأماكن الأكثر عدوى لفيروس كورونا وهي:
1 – المطاعم
تعتبر المطاعم من أشهر الأماكن التي يمكن تنتقل العدوى، فقد وجدت الأبحاث أنه يمكن نقل العدوى بشكل كبير من خلال الطعام فى الأماكن التي يكون بها عدد كبير من التجمعات.
2- الكافيهات
تعد الكفيهات أيضًا مكانًا غير آمن، ومن السهل نقل العدوى أيضًا من خلالها.
3- الصالات الرياضية
لا شك أن الصالات الرياضية تكون أكثر الأماكن خطورة، وقد أثبتت الأبحاث أن الطريقة التي يصاب بها الأشخاص بفيروس كورونا هى التعرض لقطرات الجهاز التنفسى الحاملة لفيروس معدي".
4- الفنادق
تعتبر الفنادق أكثر خطورة، فهى تستقبل أشخاصًا من جميع أنحاء العالم، ما يجعل انتقال العدوى بشكل سريع وأكثر انتشارًا.
5- عدم ارتداء كمامة
يعتقد كثيرون أن التعامل مع الأصدقاء والأقارب أمر طبيعى، لا يحملون الفيروس، لذا يتعاملون معهم دون ارتداء الكمامة.
6- دور العبادة
تعتبر دور العبادة من الأماكن التي تنشر الفيروس بشكل كبير.
وحسب موقع " eatthis n'teat that"، نعرض أبرز الأماكن الأكثر عدوى لفيروس كورونا وهي:
1 – المطاعم
تعتبر المطاعم من أشهر الأماكن التي يمكن تنتقل العدوى، فقد وجدت الأبحاث أنه يمكن نقل العدوى بشكل كبير من خلال الطعام فى الأماكن التي يكون بها عدد كبير من التجمعات.
2- الكافيهات
تعد الكفيهات أيضًا مكانًا غير آمن، ومن السهل نقل العدوى أيضًا من خلالها.
3- الصالات الرياضية
لا شك أن الصالات الرياضية تكون أكثر الأماكن خطورة، وقد أثبتت الأبحاث أن الطريقة التي يصاب بها الأشخاص بفيروس كورونا هى التعرض لقطرات الجهاز التنفسى الحاملة لفيروس معدي".
4- الفنادق
تعتبر الفنادق أكثر خطورة، فهى تستقبل أشخاصًا من جميع أنحاء العالم، ما يجعل انتقال العدوى بشكل سريع وأكثر انتشارًا.
5- عدم ارتداء كمامة
يعتقد كثيرون أن التعامل مع الأصدقاء والأقارب أمر طبيعى، لا يحملون الفيروس، لذا يتعاملون معهم دون ارتداء الكمامة.
6- دور العبادة
تعتبر دور العبادة من الأماكن التي تنشر الفيروس بشكل كبير.