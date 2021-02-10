للأول مرة.. الراقصة اوكسانا في جلسة تصوير محتشمه

تصدرت الفنانة الإستعراضية اوكسانا، مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية،بعدما طرحت أحدث "فوتو سيشن" بكاميرا المصور كريم نور.وظهرت "اوكسانا" وهي في جلسه تصوير بجانب أحد الجبال على طريق العين السخنة، مرتدية ملابس حشمه عكس عادتها.وفي حوار سابق للدستور تحدث "اوكسانا" عن بعض العواقب والمشاكل التي حدثت لها بسبب فيروس كورونا قائله:" ناس كتير فقدت شغلها من ضمنهم الراقصات أنا شخصيًا استغليت فترة الحجر أني أقضي وقت مع أهلي في روسيا، وأخيرًا كان عندي فرصة اشتغل على الكورسات أونلاين بما إني مدربة رقص دولية؛ في نفس الوقت حاولت أساعد الفرقة بتاعتي في مصر؛ كانت فترة صعبة جدًا على الكل".ولدت الفنانة الاستعراضية في مدينة قوقاز بروسيا عام ١٩٩١، درست اللغة العربية حتى تتمكن من احتراف التمثيل، شاركت في أغنية كلامنا لاحمد سعد ومصطفى أبو سريع في فيلم على وضعك، كما شاركت في مسلسل سرايا عابدين، وكليب يا عم سلامة.