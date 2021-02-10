عاطل يقتل سائق «توكتوك» لسرقته في الشرقية

نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في كشف غموض مقتل سائق في مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية قتله عاطل طمعا في "التوك توك" الخاص به.تبلغ لمركز أبوحماد بالعثور على جثة سائق "توكتوك"، والعثور على بعد حوالي 300 متر من مكان جثته على "التوكتوك" الخاص به بمياه ترعة السعدية.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل مقيم ببندر أبوحماد.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه.بمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقرر أنه على علاقة بالمجني عليه فعقد العزم على استدراجه والتخلص منه وسرقة دراجته النارية، وبتاريخ الواقعة تقابلا ببندر أبوحماد وطلب منه توصيله إلى مسكنه وانتظاره مدعيًا إحضار مبلغ مالي.ثم أحضر سلاح أبيض "سكين" واستقل معه "التوك توك"، وطلب منه توصيله إلى محل العثور وحال وصولهما بالقرب من منزل كوبري العباسة دائرة المركز طلب منه التوقف على يمين الطريق لانتظار أحد الأشخاص ثم قام بمغافلته وتعدى عليه بالطعن بالسكين وكذا ضربة بحجر حتى أودى بحياته، واستولى على "التوكتوك" وهاتف المجني عليه وخشية افتضاح أمره تخلص من المركبة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.