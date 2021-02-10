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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مبادرة البنك الزراعي بتسوية ديون المزارعين أسعدت المصريين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:48 ص
النائب سيد المنوفي
النائب سيد المنوفي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن النائب سيد المنوفي، عضو مجلس النواب، مبادرة البنك الزراعي المصري بحذف المزارعين المتعثرين من القوائم السوداء من البنك المركزي، مشيدا بتصريحات علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، التي أكد فيها أن مبادرة البنك الزراعي تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه.

وقال عضو البرلمان في بيان أصدره اليوم، إن هذه المبادرة التاريخية هى ترسيخ لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء على المزارعين وهى لصالح تشجيع الزراعة كما أنها أسعدت كل المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية، والشعبية، والحزبية، مشيرا الى إن مزارعي مصر لايجب أبدًا ان يكونوا في قوائم سوداء لأنهم تحملوا مسؤولية كبرى خلال المواجهة الشاملة للدولة المصرية مع فيروس كورونا، وتقدموا الصفوف فى العمل والانتاج مع الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "المنوفي، أن مزارعى مصر الشرفاء يستحقون أن نطلق عليهم لقب جيش مصر الأخضر لأنهم كانوا على مستوى المسؤولية فعلى الرغم من معاناة العديد من دول العالم من نقص شديد فى السلع والمحاصيل الزراعية، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على القطاع الزراعى وجميع القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية الأخرى، إلا أن مزارعي مصر لم ينجحوا فقط فى توفير جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية،ولكن مصر كانت فى مقدمة دول العالم الاكثر تصديرا للمحاصيل والمنتجات الزراعية، موجها التحية والتقدير للمصرفى القدير علاء فاروق.

وكان علاء فاروق، رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي، قد اكد انه ستتم إعادة هيكلة للبنك الزراعي المصري لزيادة الودائع وتطبيق مفهوم الشمول المالي، مع زيادة عدد العملاء إلى 10 ملايين عميل، وحل مشاكل المتعثرين بأنظمة سداد بحسب قدرة كل عميل.

وتابع: "أسقط البنك 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد أو الشركات، بشرط سداد العميل 50% من أصل المديونية، مع إسقاط كافة العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل، وفقًا لدراسة كل حالة على حدة".

وأكد علاء فاروق أنه سيتم تطبيق الإعفاء النهائي لكامل المديونية، بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، مشيرا إلى أن مبادرة البنك الزراعى تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التى تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه.

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