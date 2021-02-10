غلق 11 عيادة ومركز علاج حر بالدقهلية لإدارتها بدون ترخيص

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، بغلق 11 منشأة وعيادات ومراكز طبية، ومعامل تحاليل بقرى مراكز ومدن بلقاس، ونبروه، وطلخا، والسنبلاوين، وأجا.جاء القرار بإغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا إداريا بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بشأن المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، وتنوعت مخالفات المنشآت التي تقرر غلقها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة، ولإدارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات، وقد شملت عيادات جراحة عامة، وعلاج طبيعي، وأسنان، وباطنة، وأشعة تشخيصية، وتحاليل طبية، وتخصصات مختلفة.ومن جانبه وجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة باتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية الخاصة، والصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين، تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.