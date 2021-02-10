رئيس جامعة المنوفية يلتقى المستشار العسكرى للمحافظة

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صباح اليوم الأربعاء، العميد أركان حرب أحمد أبو الغار المستشار العسكرى لمحافظة المنوفية، والعقيد عماد هنداوى مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.ورحب مبارك بالمستشار العسكرى مشيدا بالدور الهام الذى يؤديه المستشار العسكرى بالمحافظات والمساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة؛ لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.وفى ختام اللقاء كرم رئيس الجامعة العقيد عماد هنداوى مدير إدارة التربية العسكرية وإهدائه ميدالية تذكارية تقديرا لمجهوداته خلال فترة عمله بالجامعة، متمنيا له التوفيق فى مهمته الجديدة مساعدا للمستشار العسكرى بمحافظة الدقهلية، كما أهدى رئيس الجامعة ميدالية الجامعة للعميد أحمد أبو الغار متمنيا له التوفيق فى عمله كمستشار عسكرى لمحافظة المنوفية.