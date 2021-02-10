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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيارتين مُحمل عليها 10 أطنان من الذهب الخام بأسوان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:57 ص
الذهب
الذهب
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 أشخاص داخل سيارتين نقل بحوزتهما كمية من الأحجار الكريمة.

وتبين أنه تم ضبط سيارتين نقل مُحمل عليهما كمية من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 10 أطنان تقريبًا، وذلك حال سيرهما داخلهما 4 أشخاص.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بقصد التربح، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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