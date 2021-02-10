ضبط سيارتين مُحمل عليها 10 أطنان من الذهب الخام بأسوان

تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 أشخاص داخل سيارتين نقل بحوزتهما كمية من الأحجار الكريمة.وتبين أنه تم ضبط سيارتين نقل مُحمل عليهما كمية من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 10 أطنان تقريبًا، وذلك حال سيرهما داخلهما 4 أشخاص.بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بقصد التربح، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.