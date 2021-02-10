تحصين 19699 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه في اطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة قطاع الطب البيطري فقد تم تحصين 19699 رأس ماشية بنطاق المحافظة، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حتى اليوم منذ بدء اعمال الحملة، والتي انطلقت السبت الماضي 6 فبراير الجاري.جاء ذلك بعد الاطلاع على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة، والذي أكد خلاله أنه لاتوجد حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادي التصدع، وأن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بتوعية المواطنين ضد الامراض الوبائية قبل التحصين.وقال محافظ الدقهلية، إن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل، مشيرا إلى أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، مشددا على أن الدولة تعمل على زيادة الانتاج الحيواني بما يؤدي إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والتي يعاني المواطنون من ارتفاعها.