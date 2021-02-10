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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع معدلات تنفيذ «كوبري منقباد»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:00 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء كوبري منقباد العلوي بطريق "أسيوط-القاهرة" الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ ضمن جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وشدد محافظ أسيوط، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع مواقع العمل حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع، كما وجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع كوبري منقباد العلوي، والذي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد، حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد، ما يساعد على سهولة التنقل بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7متر، معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ.
كوبري منقباد
كوبري منقباد
محافظ أسيوط يتابع معدلات تنفيذ «كوبري منقباد»
كوبري منقباد
كوبري منقباد
محافظ أسيوط يتابع معدلات تنفيذ «كوبري منقباد»

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