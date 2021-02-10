جامعة الفيوم: عودة العمل بكامل قوته السبت

أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرارا بعودة العمل بكامل قوته لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكافة قطاعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداته اعتبارًا من السبت 13 فبراير الجاري، تمهيدًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ اعتبارًا من السبت 20 من الشهر ذاته.وأضاف شديد، أن ذلك يأتي في إطار استعدادات جامعة الفيوم، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021.