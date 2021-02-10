مطار أسوان يستقبل 12 رحلة داخلية تنقل 1750 راكبًا اليوم

يستقبل مطار أسوان الدولي، اليوم الأربعاء، 12 رحلة جوية داخلية تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة، قادمين من مطار القاهرة الدولي لنقل ما يقرب من 1750 راكبا بمختلف الجنسيات، لزيارة المعالم السياحية والحضارية والأثرية بمحافظة أسوان.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي، عمليات التعقيم والتطهير يوميا لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية الخاصة بالعاملين، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة.الجدير بالذكر أن مطار أسوان الدولي يشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ركابية وجوية ملحوظة مع بداية الفصل الشتوي، حيث يتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الوفود الركابية بمختلف شركات الطيران، تنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات.