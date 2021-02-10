«وقفة رجالة» يقترب من المليون الـ12

يواصل الفيلم الكوميدي الجديد "وقفة رجالة"، تصدره لإيرادات شباك التذاكر المصري اليومي، منذ طرحه بدور العرض السينمائي ويحصد أبطاله نجاحًا كبيرًا، حيث حقق، أمس الثلاثاء، إيرادات قدرت بقيمة 364 ألف جنيه لتقترب إيراداته الكلية من 12 ملايين جنيه، حيث حقق إجمالي إيرادات بلغت 11 ملايين و145 ألف جنيه.الفيلم الجديد تدور أحداثه في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.ويشارك في بطولة "وقفة رجالة" النجوم: بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد، وآخرين، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.