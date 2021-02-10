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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: شكر الفلسطينيين للرئيس السيسي دليل نجاح مصر لتحقيق وحدتهم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:08 م
النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، أن توجيه الفصائل الفلسطينية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم ورعاية الحوار الوطني الفلسطيني الذي تمت فعالياته بالقاهرة، إنما هو دليل قاطع على نجاح مصر في توحيد الوحدة بين جميع الفصائل الفلسطينية.

وقال قورة، في بيان اليوم، إن الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ولايزال وسيظل هو الضمانة الحقيقية؛ لحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا من المجتمع الدولي بأسره بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة دعم الدور المصري لحصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة، والعمل على تحقيق السلام الشامل والعادل داخل المنطقة.

وكانت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة قد نجحت في التوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة وبمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.

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