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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

3 أفلام جديدة تنضم إلى السينمات المصرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:42 ص
Song Without a Name
Song Without a Name
محمد قدري
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شهدت السينمات ودور العرض المصرية تواجد 3 أفلام جديدة، بداية من حفلة العاشرة من صباح اليوم، لتنضم إلى قائمة الأفلام القديمة والأفلام العربية المتواجدة.

الفيلم الأول هو، Song Without a Name وتدور قصته حول المطربة الشابة "جورجينا"، والتي تتبع طفلتها حديثة الولادة والتي تعرضت للاختطاف في ظروف غامضة لتجار عالم الإتجار بالأطفال والأعضاء، وهو من بطولة، باميلا ميندوزا وتومي باراجا ولوسيو روخاس.

وبدأت السينما أيضا عرض فيلم، Fear of Rain وهو من بطولة كاثرين هيجل وماديسون أيسمن وهاري كونيك، وتدور قصته حول، فتاة مصابة بالفصام من هلوسة مرعبة، عندما تبدأ في الاشتباه في أن جارها قد اختطف طفلًا، والشخص الوحيد الذي يصدقها هو صبي غير متأكدة من وجوده في الحقيقة.

وانطلق فيلم Music أيضا وتدور قصته حول زو التي تعافت مؤخًرا من الإدمان، وتتلقى خبر وصايتها على شقيقتها الأصغر ميوزيك، والتي تعاني من التوحد، لتستكشف الشقيقتين معًا معنى تكوين الأسرة والحياة الاجتماعية، وهو من بطولة كيت هدسون ومادي زيجلر.

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