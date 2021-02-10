برلماني: وصول «مسبار الأمل» للمريخ إنجاز تاريخي للإمارات والعرب

اعتبر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن وصول مسبار الأمل الاماراتي لكوكب المريخ بمثابة إنجاز تاريخي كبير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولجميع الدول العربية.ووصف "قاسم"، في بيان اليوم، هذه الخطوة بالمهمة وأنها تبعث الأمل لدى الأمة العربية وتفتح الباب واسعًا لتطوير علوم الفضاء بمشاركة العلماء العرب، وأن هذا الإنجاز التاريخي والعالمي سيجعل الدول العربية في مصاف الدول الفضائية الكبرى والمتقدمة عالميًا في هذا المجال.وتقدم النائب محمود قاسم، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة حكومة وشعبا على الإنجاز الكبير.وكان "مسبار الأمل" قد وصل إلى كوكب المريخ ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر وسيتاح للمسبار البدأ في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.ويأتي برنامج المريخ في إطار جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية ولوكالة الإمارات للفضاء خطة طموحة لبناء مستوطنة على المريخ بحلول عام 2117.