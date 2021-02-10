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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة والسكن والتمكين الاقتصادي.. 5 محاور لتدخلات «حياة كريمة»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:40 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" عبر عدد من محاور ليس فقط في القرى المستهدفة بالمبادرة ولكن في كافة المحافظات بقراها وتوابعها.

وأكد الدكتور خالد عبد الفتاح مدير "حياة كريمة" بوزارة التضامن، أن محاور الوزارة فى المبادرة هى:

1- "سكن كريم" أصبحت الوزارة مسؤولة بشكل مباشر عن عمليات حصر الأسر المستحقة لهذه الخدمة والتنفيذ يتم من خلال وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية وزارة الإسكان أخذت ما يقرب من 24 مركزا والهيئة الهندسية أخذت 27 مركزا ومن هنا يتحدد الأسر المستحقة في كل قرية ونوافي بها جهة التنفيذ.

2- التمكين الاقتصادي وهو محور جديد فى المرحلة الحالية لأن التدخلات السابقة أجرتها وزارة التضامن لأن هناك توجيه من الوزيرة بالتركيز علي خدمات التمكين الاقتصادي اي بناء مهارات الناس والاستثمار في البشر.

3- التركيز علي خدمات الأسرة والطفولة وهى ضمن سياق التمكين الاجتماعي، حيث هناك اهتمام من الوزيرة أيضا لمد أنشطة برنامح 2 كفاية وتوسيعها عن طريق إنشاء عدد كبير جدا من عيادات الصحة الانجابية التي توفر المشورة والتوعية وتوفر أيضا وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني على مستوى القرى، وسيكون هناك إنشاء لعدد ضخم من عيادات الصحة الإنجابية.

4- إنشاء عدد ضخم من الحضانات التي تستهدف الطفولة المبكرة لاقل من 4 سنوات وهذه خدمة تنم عن مسؤلية مباشرة لوزارة التضامن الاجتماعي.

5- محور متعلق بالصحة والإعاقة والتركيز فيه على الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة عن طريق توسيع مظلة الحماية الخاصة بهم من خلال إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقات على مستوى القرى، وذلك بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع المحلي الصغيرة الموجودة داخل القرى.

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