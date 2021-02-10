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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

سلفي ينضم للصوفية: شاهدت نور الله في حضرتهم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:15 م
أحمد زين، أحد المنشقين
أحمد زين، أحد المنشقين
كتب : عمرو رشدى
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أعلن أحمد زين، أحد المنشقين عن الجماعات السلفية في فيديو بثه عبر يوتيوب انضمامه إلى الطريقة الصوفية.

وقال زين، في الفيديو:"أعلن ترك الفكر السلفي وانضمامي للمنهج الصوفي الوسطى، لقد ظللت سنوات عديدة أبحث عن الحق والمنهج المعتدل ومررت بالكثير من الصعوبات والامتحانات حتى هداني الله إلى هذا المنهج الإسلامي الصوفي المعتدل.

أضاف: "بعد تخرجي من الجامعة انضممت إلى الجماعات السلفية وأخذت العلم على يد مشايخهم، ولم أجد في علومهم أو أفكارهم أي إفادة، لذا قررت ترك منهجهم المتشدد والبحث عن منهج إسلامي أكثر وسطية واعتدال.

وتابع "بدأت أزور مساجد آل البيت والصالحين، مثل مسجد السيدة زينب ومسجد القطب أحمد البدوى ومسجد عبدالرحيم القنائي ومسجد الإمام الرفاعي في القاهرة، وهناك تعرفت على مريدي الصوفية الذين انتشلوني من هذا الفكر السلفي.

واستكمل: "بعدها شاهدت شهادات حية لمريدي الطريقة الكركرية الصوفية عبر الإنترنت، وتعرفت على مقدم الطريقة الكركرية في مصر واعطاني اوراد الطريقة الكركرية فشاهدت في المنام رؤية مباركة والتزمت بعدها بآوراد السادة الصوفية، وشاهدت أسرار ومعاني وروحانياتها لم آراها في حياتي ورأيت نور شديد جدا في رؤية منامية بعد معرفتي بالطريقة الكركرية وانضمامي لأهل التصوف ولذلك تيقنت اني أسير في طريق أهل الحق.

وأوضح زين أن علوم أهل التصوف علوم إسلامية وسطية بعيدة كل البعد عن التطرف الموجود لدى بعض الاتجاهات الدينية الأخرى.

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