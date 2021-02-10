«الصحة العالمية»: إصابات كورونا تراجعت عالميا في بداية فبراير

أعلنت الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تراجع إصابات فيروس كورونا المستجد، عالميا خلال الأسبوع الأول من فبراير بنسبة 17%، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.يأتي هذا فيما دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إجراء مزيد من البحوث حول مرض "كوفيد طويل الأمد" والاهتمام بالذين يعانون منه وتأهيلهم.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "إنّه مع تحول الاهتمام الى حملات التلقيح، لا ينبغي إهمال كوفيد طويل الأمد".