«العربات المتنقلة» باب رزق للشباب وتساعد في خفض معدلات البطالة

تهتم الدولة فى الفترة الأخيرة بالشباب، بتوفير الدعم المادى والمعنوى، وعكفت الحكومة على إيجاد حلول لأهم المشاكل التى يعاني منها الشباب وهي البطالة التي زادت بعد تفشى فيروس كورونا وعودة عدد كبير من العاملين بالخارج؛ وظهر ذلك الدعم فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل عربات المأكولات والتى تم تخصيص أماكن لها، مثل شارعى 306 ومصر.لاقت هذه المشروعات رواجًا كبيرًا بين الشباب؛ كما ساهمت في تقليل معدلات البطالة التي كانت فى عام 2014 أكثر13% ووصلت الآن لـ7% مما يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح.ووضعت وزارة التنمية المحلية مجموعة من الشروط لإصدار تراخيص وحدات الطعام المتنقلة التي ستكون شخصية ومدتها 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالقواعد التى وضعتها المحافظة، وعلى رأسها وجود شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بمعاينة العربة أيًا كان شكلها واستيفاءها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء؛ مع توضيح نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.وضرورة إستخراج شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها؛ مع استيفاء العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.وقال دكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية بجامعة القاهرة إن العربات المتنقلة مشروع تتبناه الدولة لتوفير فرص عمل للشباب مع توفير مصادر تمويل، كذلك توفر فرص كبيرة للتدريب مع مساعدة هؤلاء الشباب في اختيار مجالات عمل هذه العربات وفق إحتياجات السوق والمكان المقترح؛ مؤكدا أن هذه الفكرة أستوعبت نسبة كبيرة من شباب الخريجين، كذلك العمالة الوافدة من الخارج لتقليل نسبة البطالة.وأكد أن الدولة تواصل دعم أصحاب عربات الطعام المتنقلة، فأصدرت القانون رقم 92 لسنة 2018 المنظم لعمل هذه العربات، كما يجب أن تتوافر بها اشتراطات الأمن الصناعى طبقًا لما تحدده إدارة الحماية المدنية، ويتوافر بها مصدر للمياه والكهرباء، وكذلك أن تكون العربة مجهزة أساسًا لغرض تقديم الطعام وتتوافر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة؛ كذلك سيكون هناك رقابة دورية صارمة للتأكد من النظافة العامة لوحدات الطعام، وخضوعها لكافة أشكال الرقابة الصحية، كما سيتم التأكد من وجود حاويات حولها لجمع النفايات وعدم تراكمها لكي لا تتسبب في البيئة المحيطة بها.يذكر أن عقوبة عربات الطعام المتنقلة المخالفة غير المرخصة، فتصل إلى 20 ألف جنيه كعقوبة تشغيل بدون ترخيص طبقا لما تضمنه القانون رقم 92 لسنة 2018 المسئول عن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي اشتمل على تطبيق حكم الحبس مدة لا تجاوز شهرًا على كل من قام بتشغيل عربات الطعام المتنقلة غير المرخصة، أو دفع غرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، أو إحداهما.