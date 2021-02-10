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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مشروعات جديدة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:56 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الشكر لبرنامج الأغذية العالمي، على تعاونه المثمر مع محافظة مطروح فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية لخدمة أهالى المحافظة، مثمنًا دور المشاركة المجتمعية بأهدافها الإنسانية والتنموية للارتقاء بالمواطن، وتوفير حياة كريمة له، خاصةً في أقصى التجمعات الصحراوية.

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه تم التنسيق مع البرنامج؛ لتنفيذ مشروعات جديدة لأهالي المحافظة بالتعاون مع عدة قطاعات، ما يعود بالنفع على أهالى المحافظة ويدعم خطط التنمية بها حيث يقوم البرنامج، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالاستعداد لتقديم تحويلات نقدية لأسر طلاب المدارس المجتمعية تصل لــ5 آلاف أسرة، ابتداء من شهر فبراير الجاري.

وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 3.6 مليون جنية مصري تكفى لمساعدة الاسرة لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى تحويل 7 مدارس مجتمعية لمدارس ذكية، حيث تم امتدادها بأجهزة تكنولوجية «جهاز تابلت مزود بإنترنت، شاشة عرض، داتا شو، جهاز راوتر، مثبت تيار كهربائي».

وأكد علي أن ذلك لتمكين المعلمين والطلاب فى تلك المدراس لاستخدام التكنولوجية فى التعليم والوصول للمصادر التعليمية الرقمية مع تنظيم دورة تدريبية لعدد من المعلمين في هذا الشأن كما توفر هذه المدارس المجتمعية الذكية مركز تنويري للمجتمع المحيط لعقد ندوات توعية وتقديم الخدمات اللازمة من خلالها مع العمل على تحسين سبل المعيشة حول المدارس المجتمعية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة مطروح.

وتابع أن سيقوم برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع مديرية الزراعة بحفر آبار تجميع مياه حول المدارس بالنجيلة، بالتعاون مع اتحاد المجالس الزراعية، بالإضافة إلى إعداد المواصفات الخاصة بالألواح الشمسية بعد عمل القياسات اللازمة لتحديد المساحات وأخذ الاستشارات الفنية اللازمة لبدء مراحل الشراء والتركيب.

وأكد محافظ مطروح على استمرار التنسيق مع برنامج الاغذية العالمي، وتقديم كافة التيسيرات والدعم وإزالة أي معوقات لتنفيذ تلك المشروعات، وتحقيق الاستفادة منها، ما يعود بالنفع على أهالى المحافظة وخاصة بالقرى والتجمعات النائية والبعيدة.

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