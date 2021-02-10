الشروق تصدر الطبعة الـ8 من موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية»

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الثامنة من موسوعة موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية" للدكتور الراحل عبد الوهاب المسيري (الموسوعة الموجزة في جزءين)، وتعدا تلخيصا للموسوعة التي صدرت في ثمانية مجلدات كبيرة الحجم.احتفظ الدكتور عبد الوهاب المسيري بالمادة الأساسية في موسوعته الموجزة، ولكنه حاول تقريب موضوعاتها لتكون في متناول القارئ غير المتخصص.يتكون كل مجلد بالموسوعة الأساسية موضوعا منفردا؛ الأول يضم الإطار النظرى الخاص بالموسوعة وقضايا المنهج، المجلدات من الثاني وحتى الرابع تتناول موضوع الجماعات اليهودية، السادس عن الصهيونية، والسابع عن إسرائيل، بينما المجلد الثامن للفهارس، ويضم كل مجلد عدة أجزاء بينما يحتوى الجزء على أكثر من باب وللباب عدة مداخل.