بعد ضبطها له في وضع مخل.. إحالة قاتلة زوجها إلى الجنايات

أمرت نيابة الخانكة الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة سيدة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل زوجها باستخدام سلاح أبيض مطوه، وذلك بعد مشاهدته في وضع مخل مع سيدة.وأوضح قرار الإحالة اعترافات المتهمة، والتي أقرت بطعن زوجها عدة طعنات بالسلاح الأبيض "سكين" حتى فارق الحياة، وأضافت بأنها تزوجت من المجنى عليه رغما عن أهلها، وقاطعتهم جميعا بعد إتمام زواجها منه، وبعد زواج استمر سبع شهور فقط بدأ يتعدى عليها بالضرب دون أسباب محاولا طردها من الشقة حتى وصل تعديه عليها بكسر ذراعها الأيسر من قبل.وأضافت المتهمة: "قبل الواقعة بيوم طردني لرغبتي في الكشف الطبي لمعرفة سبب تأخر الإنجاب، فأخبرني بعدم رغبته في الإنجاب نهائيا وانتهى الحوار بيننا بطردي، فتوجهت لمنزل صديقتي واستضافتني لديها حتى مساء اليوم التالي، وقررت العودة له حتى أصلح الأمور معه فوجدته في وضع مخل مع سيدة، فقمت بالتعدب عليهما بالضرب محاولة فضح أمرهم بالمنطقة، لكنه أمسك بي حتى تمكنت هذه السيدة من الخروج من الشقة وتعدى على بالضرب المبرح باستخدام عصا خشبية فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أطعنه بسلاح أبيض سكين".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة، يفيد بقيام سيدة بطعن زوجها بالسكين وباجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.