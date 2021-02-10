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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بعيد «مارون» شفيع الطائفة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:37 ص
الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة المارونية بعيد شفيعها القديس "مارون" بالقداس الاحتفالي الذي ترأس المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وذلك في كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع بالاسكندرية، بمشاركة الخوري فريد مرهج راعي الكنيسة.

ونقل المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة، نص كلمة المطران شيحان، وجاء فيها: "يسعدنا أن نحتفل معا بعيد شفيع كنيستنا المارونية، القديس مارون، وأن نصلّي معا لكي يبارك الرب، بشفاعته، كنيستنا المارونية التي زُرعت في هذا الشرق منذ ما يزيد عن 1600 سنة، لكي تبقى على مثال حبّة الحنطة التي أعطت ثمارا كثيرة".

وأضاف "شيحان": أن "وجودنا هنا في مصر، منذ القرن السادس عشر، دليلا على انفتاح الموارنة على مجتمعهم الشرق أوسطيّ، حاملين خبراتهم الانسانية والإجتماعية والثقافية والروحية، ويملي علينا القديس مارون في مناسبة عيده هذه السنة، الالتزام بالروحانية المارونية القائمة على الصلاة والتأمل، كما يملي علينا الالتزام بالرسالة المارونية الرامية الى نشر ثقافة الحريّة المتحررة من عبوديّة الخطيئة والشر، والإخلاص للوطن والانفتاح على جميع الأديان والثقافات، والعيش معا بالتكامل والتعاون والثقة المتبادلة، كما يملي علينا الالتزام بمنهج حبّة الحنطة، أعني التضحية من اجل الآخرين ومن أجل الوطن. بارك الله مصر قيادة وشعبا لكي تبقى واحة رجاء وطمأنينة وسلام|.

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