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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:47 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماع لجنة الإجراءات الاحترازية؛ لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي والمقرر انطلاقها في الثلث الأخير من فبراير الجاري وحتى ‪31 مارس‬.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق صلاح الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية  والدكتور محمد حسين موسى المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق والدكتور الأمير عبدالستار مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية، والدكتور ممدوح فاروق  مدير وحدة الخدمات التكنولوجية بكلية الحاسبات والمعلومات، وعز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب ورمضان توفيق مدير عام شئون التعليم المركزية، ووائل فتحي مدير الصالات‪ ‬والطالب عبدالرحمن صفوت رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالبة زينب أشرف مسئول العلاقات العامة باتحاد الطلاب.

وأوضح غريب، أن الاجتماع تم بهدف مناقشة المحاور الرئيسية والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجامعة وقطاع شئون التعليم والطلاب استعدادا لانطلاق‪ ‫امتحانات‬ ‫الفصل‬ ‬الدراسي الأول، والتي تشمل تعقيم وتطهير كافة لجان ‪ ‫الامتحانات‬‬قبل وبعد كل امتحان وتوفير أجهزة قياس الحرارة  وجيل وكحول التعقيم  مع وجود فريق طلابي من المتطوعين مقسم على  البوابات الرئيسة وصالات الامتحانات للمتابعة، والتأكد من ارتداء الطلاب الماسكات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكحول داخل اللجان  ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير مشيرا إلى استمرار تقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجان وتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، ومراعاة المسافات التباعدية وتواجد الأطقم الطبية داخل اللجان وعربات الإسعاف عند صالات الامتحانات.

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