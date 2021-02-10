بعد لقاء رانسي.. البابا والطفولة تاريخ طويل

أعلن القس بولس حليم متحدث الكنيسة القبطية الارثوذكسية الرسمي، أن البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استقبل الطفلة الموهوبة رانسي رأفت، من إيبارشية نجع حمادي، وأسرتها، في المقر البابوي بالقاهرة.وللبابا تاريخ طويل مع الطفولة، التي تخصص في خدمتها باسقفية الشباب في أثناء اسقفيته على البحيرة، قبيل تولى السدة البطريركية، ولهذا أسس أول قناة قبطية ارثوذكسية خاصة بالأطفال وهي قناة كوجي التي يشرف عليها الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة.كما قرر البابا تقديم برنامج خاص بالاطفال يعتمد على لقاء اطفال الكنيسة من مختبلف الايبارشيات ليروي لهم القصص.وللبابا محبيه من الأطفال مثل ليديا بيشوي مجدي، المعروفة بـ"لولو..أصغر مرنمة في الكنيسة المصرية"، التي تعتبر ليديا صديقة محببة لقلب البابا تواضروس الثاني، حيث اعتاد البابا على لقاءها بشكل سنوي، أثناء رئاسته لمؤتمر المغتربين، حيث تأتي لولو لأداء ترنيمة طفولية أمام البابا وأهداءه وردة، الامر الذي بدأ منذ أن بلغت عامها الثالث.