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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول فيديو لحادث إصابة 55 عاملا بالإسماعيلية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:27 ص
تصادم أتوبيسين
تصادم أتوبيسين
مصطفى دياب
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حصلت "الدستور" على أول فيديو لحادث إصابة 55 عاملا، في حصر مبدئي لحادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية-الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق.

واصطدم أتوبيس في شجرة على الطريق، بينما سقط الآخر بترعة الإسماعيلية، عقب الحادث، على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حسن درويش، بكافة سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والذى يعمل كمستشفى طوارئ بعد غلق المستشفى العام بالإسماعيلية وتحويله إلى مجمع طبى، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الشديدة.

وقال مصدر بمرفق إسعاف الإسماعيلية، إن عدد المصابين الذين تم نقلهم بمعرفة الإسعاف 55 عاملا حتى الآن.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بوقوع حادث بين تصادم أتوبيسين، بطريق "الإسماعيلية-الزقازيق" بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، ويحملان عمال شركة الاستثمار بالإسماعيلية، مما أدى إلى اصطدام أتوبيس فى شجرة على الطريق، بينما سقط الآخر بترعة الإسماعيلية، وهرب الأتوبيس الثالث، عقب الحادث، وأصيب 55 عاملا حتى الآن حسب الحصر المبدئى للحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، لتلقى العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور، ويواصل الإسعاف نقل المصابين.

وأكد مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، إن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكدمات بالجسم، وكسور.

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