إخلاء سبيل سائق «التوك توك» في واقعة «رضيع المرج»

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل سائق بضمان محل إقامته، كان برفقه سيدة تركت رضيع أمام عيادة طبيب بالمرج.وأقر السائق بعدم معرفته بالسيدة، وأنها طلبت منه الانتظار حتى تعود من العيادة، وفور عودتها حضرت بمفردها دون الطفل، وطلبت منه توصيلها لموقف المرج الجديدة.وكشفت التحريات الأولية في العثور على رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب بمنطقة المرج، أن سيدة كانت تستقل مركبة «توك توك»، وتخفي الكمامة ملامح وجهها، توجهت للعيادة وظلت أمامها لمدة ربع ساعة، ثم تركت الطفل، وعادت لتستقل «التوك توك» الذي كان في انتظارها ولاذا بالفرار.وعثر أهالي منطقة المرج على طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب، ولم يتعرف عليه أحد من سكان المنطقة أو المترددين على العيادة.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من طبيب، يُفيد بعثور أهالي المنطقة على طفل رضيع والحبل السري مربوط أمام العيادة الخاصة به بدائرة القسم، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي أو المتواجدين بالعيادة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.